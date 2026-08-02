Ausblick: Mitsui Engineering Shipbuilding präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Mitsui Engineering Shipbuilding öffnet am 03.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 75,05 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 71,50 JPY erwirtschaftet worden.

2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 8,76 Prozent auf 88,26 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 81,15 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 357,30 JPY im Vergleich zu 381,15 JPY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 376,68 Milliarden JPY, gegenüber 353,20 Milliarden JPY ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at