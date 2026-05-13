Mitsui Engineering & Shipbuilding Aktie

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WKN: 858575 / ISIN: JP3891600003

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13.05.2026 07:01:06

Ausblick: Mitsui Engineering Shipbuilding stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Mitsui Engineering Shipbuilding wird am 14.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 64,50 JPY je Aktie gegenüber 38,46 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

2 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 101,84 Milliarden JPY – das würde einem Zuwachs von 5,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 96,37 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 4 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 331,62 JPY prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 385,39 JPY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 354,84 Milliarden JPY umgesetzt werden sollen, gegenüber 315,11 Milliarden JPY im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

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