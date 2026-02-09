Mitsui Engineering & Shipbuilding Aktie

WKN: 858575 / ISIN: JP3891600003

09.02.2026 07:01:06

Ausblick: Mitsui Engineering Shipbuilding veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Mitsui Engineering Shipbuilding lädt am 10.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 71,45 JPY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 147,83 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 28,83 JPY je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Plus von 17,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 86,32 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 73,71 Milliarden JPY umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 328,87 JPY im Vergleich zu 385,39 JPY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 353,82 Milliarden JPY, gegenüber 315,11 Milliarden JPY im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

