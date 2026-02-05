Ausblick: Mitsui Fudosan legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Mitsui Fudosan gibt am 06.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

5 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 17,19 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 20,04 JPY erwirtschaftet worden.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 588,34 Milliarden JPY – das wäre ein Zuwachs von 14,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 514,36 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 99,15 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 89,26 JPY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 13 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 2.690,07 Milliarden JPY, gegenüber 2.625,36 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at