Mitsui Fudosan Aktie

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WKN: 858019 / ISIN: JP3893200000

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05.11.2026 07:01:06

Ausblick: Mitsui Fudosan mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Mitsui Fudosan wird am 06.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 21,94 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Mitsui Fudosan noch 10,07 JPY je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 660,58 Milliarden JPY – ein Plus von 19,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Mitsui Fudosan 551,10 Milliarden JPY erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 108,18 JPY, während im vorherigen Jahr noch 101,04 JPY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2.784,79 Milliarden JPY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 2.709,75 Milliarden JPY waren.

Redaktion Finanzen.net

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