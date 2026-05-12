Ausblick: Mitsui Fudosan veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Mitsui Fudosan lädt am 13.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 22,80 JPY gegenüber 37,67 JPY im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten eine Verringerung von 25,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 709,21 Milliarden JPY gegenüber 948,56 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 13 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 99,81 JPY je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 89,26 JPY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 13 Analysten durchschnittlich auf 2.676,98 Milliarden JPY, gegenüber 2.625,36 Milliarden JPY im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at