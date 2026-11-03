Mitsui Aktie
WKN: 853656 / ISIN: JP3893600001
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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Mitsui legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Mitsui äußert sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 120,44 JPY je Aktie gegenüber 80,73 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Mitsui in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,15 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 4.017,69 Milliarden JPY im Vergleich zu 3.459,17 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 13 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 363,73 JPY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 291,12 JPY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich auf 15.433,83 Milliarden JPY, gegenüber 13.995,22 Milliarden JPY im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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