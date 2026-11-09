Mitsui Mining and Smelting Aktie

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WKN: 860971 / ISIN: JP3888400003

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09.11.2026 07:01:06

Ausblick: Mitsui Mining and Smelting öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Mitsui Mining and Smelting stellt am 10.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 48,26 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 43,75 JPY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 6 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 8,79 Prozent auf 212,43 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 195,27 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 152,27 JPY, während im vorherigen Jahr noch 159,54 JPY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 853,18 Milliarden JPY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 758,53 Milliarden JPY waren.

Redaktion Finanzen.net

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