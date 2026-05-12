Ausblick: Mitsui Mining and Smelting präsentiert Quartalsergebnisse

Mitsui Mining and Smelting lässt sich am 13.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Mitsui Mining and Smelting die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 497,51 JPY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 127,14 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 219,03 JPY je Aktie erzielt worden waren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Mitsui Mining and Smelting in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,94 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 206,85 Milliarden JPY im Vergleich zu 186,45 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1380,09 JPY aus, während im Fiskalvorjahr 1130,95 JPY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 748,64 Milliarden JPY in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 712,34 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.at