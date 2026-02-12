Ausblick: Mitsui Mining and Smelting stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Mitsui Mining and Smelting wird am 13.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Mitsui Mining and Smelting im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 341,19 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 264,09 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten ein Minus von 0,37 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 177,11 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 177,77 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 799,74 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 1130,95 JPY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 10 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 724,56 Milliarden JPY, gegenüber 712,34 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at