Ausblick: Mitsui Mining and Smelting zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Mitsui Mining and Smelting wird am 07.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 448,64 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Mitsui Mining and Smelting ein EPS von -104,410 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz gehen 6 Analysten von einem Zuwachs von 19,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 201,79 Milliarden JPY gegenüber 169,04 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 11 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1582,21 JPY prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1595,45 JPY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 11 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 846,26 Milliarden JPY umgesetzt werden sollen, gegenüber 758,53 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at