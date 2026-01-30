Ausblick: Mitsui OSKLines mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Mitsui OSKLines äußert sich am 30.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 143,10 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Mitsui OSKLines noch ein Gewinn pro Aktie von 338,62 JPY in den Büchern gestanden.

Mitsui OSKLines soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 438,53 Milliarden JPY abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 418,05 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 11 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 547,05 JPY je Aktie, gegenüber 1186,60 JPY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 10 Analysten durchschnittlich bei 1.747,38 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 1.775,47 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at