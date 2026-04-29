Ausblick: Mitsui OSKLines verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Mitsui OSKLines präsentiert in der am 30.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 115,99 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 167,25 JPY je Aktie vermeldet.

4 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 479,60 Milliarden JPY – das würde einem Zuwachs von 4,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 456,79 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 594,86 JPY, während im vorherigen Zeitraum noch 1186,60 JPY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 1.813,39 Milliarden JPY umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 1.775,47 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.at