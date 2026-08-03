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03.08.2026 07:01:06

Ausblick: MITSUI präsentiert Quartalsergebnisse

MITSUI stellt am 04.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 9,36 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 9,22 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Abschwächung von 2,33 Prozent auf 22,29 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte MITSUI noch 22,83 Milliarden USD umgesetzt.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 14 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 44,38 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 38,64 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich auf 94,97 Milliarden USD, gegenüber 92,87 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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