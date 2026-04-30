Ausblick: MITSUI stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

MITSUI wird am 01.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

1 Analyst schätzt, dass MITSUI für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 10,81 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 11,30 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 34,72 Milliarden USD – ein Plus von 43,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MITSUI 24,14 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Der Ausblick von 14 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 37,38 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 40,24 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 11 Analysten auf durchschnittlich 92,08 Milliarden USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 96,18 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at