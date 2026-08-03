Ausblick: Mitsui stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Mitsui präsentiert am 04.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 75,65 JPY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 13,45 Prozent erhöht. Damals waren 66,68 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Mitsui nach der Prognose von 1 Analyst 3.605,74 Milliarden JPY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 9,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3.299,94 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 14 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 354,59 JPY, gegenüber 291,12 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 15.147,58 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 13.995,22 Milliarden JPY erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at