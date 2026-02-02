Ausblick: Mitsui stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Mitsui wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 75,31 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 82,27 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite soll Mitsui 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 3.723,14 Milliarden JPY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 1,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Mitsui 3.651,48 Milliarden JPY umsetzen können.

Insgesamt erwarten 13 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 294,44 JPY je Aktie, gegenüber 306,73 JPY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 11 Analysten durchschnittlich auf 14.452,85 Milliarden JPY fest. Im Vorjahr waren noch 14.662,62 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at