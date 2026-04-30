Ausblick: Mitsui vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Mitsui lädt am 01.05.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 86,16 JPY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Mitsui 86,09 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 5.533,73 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Plus von 50,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.679,33 Milliarden JPY in den Büchern standen.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 14 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 294,81 JPY je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 306,73 JPY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt von insgesamt 14.502,70 Milliarden JPY aus, im Gegensatz zu 14.662,62 Milliarden JPY im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at