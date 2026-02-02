Ausblick: MITSUI veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

MITSUI gibt am 03.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 9,57 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte MITSUI noch 10,80 USD je Aktie eingenommen.

2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 1,25 Prozent auf 23,66 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 23,96 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 37,76 USD, während im vorherigen Jahr noch 40,24 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 92,67 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 96,18 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at