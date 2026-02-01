Ausblick: Mizuho Financial Group gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Mizuho Financial Group lädt am 02.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

4 Analysten schätzen, dass Mizuho Financial Group für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,137 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,150 USD je Aktie erwirtschaftet.

4 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 5,22 Milliarden USD – das würde einem Abschlag von 66,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 15,40 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 12 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,604 USD je Aktie, gegenüber 0,460 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 7 Analysten durchschnittlich bei 19,93 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 57,60 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at