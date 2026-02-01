Mizuho Financial Group Aktie
WKN DE: A0LEKK / ISIN: US60687Y1091
|
01.02.2026 07:01:06
Ausblick: Mizuho Financial Group gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Mizuho Financial Group lädt am 02.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
4 Analysten schätzen, dass Mizuho Financial Group für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,137 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,150 USD je Aktie erwirtschaftet.
4 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 5,22 Milliarden USD – das würde einem Abschlag von 66,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 15,40 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 12 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,604 USD je Aktie, gegenüber 0,460 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 7 Analysten durchschnittlich bei 19,93 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 57,60 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Mizuho Financial Group Inc (spons. ADRs)
|
07:01
|Ausblick: Mizuho Financial Group gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
18.01.26
|Erste Schätzungen: Mizuho Financial Group vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
13.11.25
|Ausblick: Mizuho Financial Group stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
30.10.25
|Erste Schätzungen: Mizuho Financial Group zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Mizuho Financial Group Inc (spons. ADRs)
Aktien in diesem Artikel
|Mizuho Financial Group Inc (spons. ADRs)
|7,25
|1,40%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.