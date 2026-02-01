Mizuho Financial Group Aktie

Mizuho Financial Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0LEKK / ISIN: US60687Y1091

01.02.2026 07:01:06

Ausblick: Mizuho Financial Group gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Mizuho Financial Group lädt am 02.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

4 Analysten schätzen, dass Mizuho Financial Group für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,137 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,150 USD je Aktie erwirtschaftet.

4 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 5,22 Milliarden USD – das würde einem Abschlag von 66,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 15,40 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 12 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,604 USD je Aktie, gegenüber 0,460 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 7 Analysten durchschnittlich bei 19,93 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 57,60 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Mizuho Financial Group Inc (spons. ADRs) 7,25 1,40% Mizuho Financial Group Inc (spons. ADRs)

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

