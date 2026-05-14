Mizuho Financial Group Aktie

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WKN DE: A0LEKK / ISIN: US60687Y1091

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14.05.2026 07:01:06

Ausblick: Mizuho Financial Group legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Mizuho Financial Group wird am 15.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,086 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Mizuho Financial Group 0,020 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal soll Mizuho Financial Group nach den Prognosen von 3 Analysten im Schnitt 5,29 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 57,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 12,45 Milliarden USD umgesetzt worden.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,618 USD im Vergleich zu 0,460 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich bei 20,43 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 57,60 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at

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