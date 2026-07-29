Ausblick: Mizuho Financial Group öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Mizuho Financial Group präsentiert am 30.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

4 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 117,81 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 115,90 JPY erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 887,36 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Minus von 55,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.986,27 Milliarden JPY in den Büchern standen.

13 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 574,89 JPY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 502,92 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 4.087,14 Milliarden JPY, gegenüber 8.899,76 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at