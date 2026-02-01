Mizuho Financial Group Aktie
WKN: 200455 / ISIN: JP3885780001
|
01.02.2026 07:01:06
Ausblick: Mizuho Financial Group präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Mizuho Financial Group wird am 02.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.
4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 108,15 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 114,29 JPY je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 64,95 Prozent auf 822,46 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.346,45 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 12 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 472,77 JPY je Aktie, gegenüber 350,20 JPY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 7 Analysten durchschnittlich bei 3.122,79 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 8.781,25 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
