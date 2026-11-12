Mizuho Financial Group Aktie

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WKN DE: A0LEKK / ISIN: US60687Y1091

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12.11.2026 07:01:06

Ausblick: Mizuho Financial Group präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Mizuho Financial Group wird am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,199 USD je Aktie gegenüber 0,220 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

3 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 6,78 Milliarden USD – das würde einem Abschlag von 52,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 14,25 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,785 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,670 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 26,96 Milliarden USD, gegenüber 59,06 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net

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