Ausblick: Mizuho Financial Group präsentiert Quartalsergebnisse

Mizuho Financial Group öffnet am 31.07.2023 die Bücher zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal.

Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 62,00 JPY. Dies würde einer Verringerung von 1,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Mizuho Financial Group 62,85 JPY je Aktie vermeldete.

In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 588,09 Milliarden JPY aus – eine Minderung von 0,64 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Mizuho Financial Group einen Umsatz von 591,90 Milliarden JPY eingefahren.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 13 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 242,53 JPY je Aktie, gegenüber 219,20 JPY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 9 Analysten durchschnittlich bei 2.278,70 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 2.278,41 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

