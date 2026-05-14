Ausblick: Mizuho Financial Group stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Mizuho Financial Group stellt am 15.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 67,81 JPY. Dies würde einem Zuwachs von 439,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Mizuho Financial Group 12,56 JPY je Aktie vermeldete.

3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 56,20 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1.897,24 Milliarden JPY. Dementsprechend gehen die Experten bei Mizuho Financial Group für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 831,05 Milliarden JPY aus.

Die Erwartungen von 12 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 485,75 JPY je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 350,20 JPY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 7 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 3.206,36 Milliarden JPY, gegenüber 8.781,25 Milliarden JPY im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at