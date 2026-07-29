Ausblick: Mizuho Financial Group stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Mizuho Financial Group lässt sich am 30.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Mizuho Financial Group die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,146 USD. Dies würde einer Verringerung von 8,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Mizuho Financial Group 0,160 USD je Aktie vermeldete.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Mizuho Financial Group in dem im Juni abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 59,84 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 5,52 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 13,74 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,713 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,670 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 25,44 Milliarden USD, gegenüber 59,06 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at