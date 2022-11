Ausblick: Mizuho Financial Group veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Mizuho Financial Group präsentiert am 14.11.2022 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 64,29 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Mizuho Financial Group 53,31 JPY je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 505,00 Milliarden JPY aus – eine Minderung von 40,04 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Mizuho Financial Group einen Umsatz von 842,24 Milliarden JPY eingefahren.

Die Schätzungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 219,64 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 209,27 JPY einfahren können. Beim Umsatz gehen 6 Analysten von durchschnittlich 2.204,35 Milliarden JPY aus, nachdem im Vorjahr 2.252,47 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

