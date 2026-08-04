Ausblick: MKS Instruments legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

MKS Instruments äußert sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Prognosen von 13 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 2,91 USD. Dies würde einem Zuwachs von 216,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem MKS Instruments 0,920 USD je Aktie vermeldete.

12 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 22,82 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 973,0 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei MKS Instruments für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,20 Milliarden USD aus.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 11,78 USD, wohingegen im Vorjahr noch 4,37 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 13 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,82 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 3,93 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at