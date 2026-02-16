MKS Instruments Aktie
Ausblick: MKS Instruments legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
MKS Instruments wird am 17.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Prognosen von 12 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 2,45 USD. Dies würde einem Zuwachs von 84,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem MKS Instruments 1,33 USD je Aktie vermeldete.
Die Schätzungen von 11 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 1,02 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 9,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 935,0 Millionen USD in den Büchern standen.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,87 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 2,81 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 3,92 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 3,59 Milliarden USD waren.
