MKS Instruments Aktie

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WKN: 920343 / ISIN: US55306N1046

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06.05.2026 07:01:06

Ausblick: MKS Instruments stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

MKS Instruments wird am 06.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

12 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,04 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,770 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 11 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 1,05 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 11,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 936,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 12 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 9,93 USD, gegenüber 4,37 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 12 Analysten durchschnittlich auf 4,48 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,93 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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