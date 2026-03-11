MLP Aktie
Ausblick: MLP SE präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
MLP SE wird am 12.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,276 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,190 EUR je Aktie vermeldet.
1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Steigerung von 9,41 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 291,3 Millionen EUR. Dementsprechend geht der Experte bei MLP SE für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 318,7 Millionen EUR aus.
Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 4 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,553 EUR je Aktie, gegenüber 0,630 EUR je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 5 Analysten durchschnittlich bei 1,07 Milliarden EUR. Im Fiskaljahr zuvor waren 1,04 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.
