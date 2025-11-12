MLP Aktie
WKN: 656990 / ISIN: DE0006569908
|
12.11.2025 07:01:06
Ausblick: MLP SE präsentiert Quartalsergebnisse
MLP SE gibt am 13.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 0,094 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,090 EUR je Aktie erzielt worden.
Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 244,7 Millionen EUR – ein Minus von 0,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MLP SE 245,1 Millionen EUR erwirtschaften konnte.
Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,577 EUR im Vergleich zu 0,630 EUR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 1,09 Milliarden EUR, gegenüber 1,04 Milliarden EUR im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
