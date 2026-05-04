MNT a Aktie

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WKN DE: A413T6 / ISIN: US55318A1088

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04.05.2026 07:01:06

Ausblick: MNTN A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

MNTN A gibt am 05.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 10 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,111 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte MNTN A -0,290 USD je Aktie verloren.

9 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 12,59 Prozent auf 72,6 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 64,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

10 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,926 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -0,090 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 350,3 Millionen USD, gegenüber 290,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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