MNT a Aktie

WKN DE: A413T6 / ISIN: US55318A1088

09.02.2026 07:01:06

Ausblick: MNTN A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

MNTN A lässt sich am 10.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird MNTN A die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Schnitt gehen 10 Analysten von einem Gewinn von 0,239 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,050 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal soll MNTN A im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 86,2 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 9 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 69,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 23,45 Prozent gesteigert.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 8 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,268 USD, gegenüber -0,430 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt 288,3 Millionen USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 225,6 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu MNTN Incorporation Registered Shs -A-

Analysen zu MNTN Incorporation Registered Shs -A-

Aktien in diesem Artikel

MNTN Incorporation Registered Shs -A- 8,04 2,03%

