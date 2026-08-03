Ausblick: MNTN A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

MNTN A lässt sich am 04.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird MNTN A die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognosen von 10 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,187 USD je Aktie gegenüber -0,650 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

9 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 20,27 Prozent auf 82,3 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 68,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 10 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,929 USD je Aktie, gegenüber -0,090 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 10 Analysten durchschnittlich bei 352,0 Millionen USD. Im Vorjahr waren 290,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at