Mo-BRUK Aktie
WKN DE: A1C3YC / ISIN: PLMOBRK00013
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26.08.2026 07:01:06
Ausblick: Mo-BRUK informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Mo-BRUK äußert sich am 27.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 5,50 PLN je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 3,97 PLN je Aktie erzielt worden.
Mo-BRUK soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 97,1 Millionen PLN abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 43,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 67,5 Millionen PLN erwirtschaftet worden waren.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 26,82 PLN, wohingegen im Vorjahr noch 4,33 PLN vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 389,0 Millionen PLN erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 319,9 Millionen PLN waren.
Redaktion finanzen.at
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