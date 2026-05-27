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27.05.2026 07:01:06

Ausblick: Mo-BRUK öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Mo-BRUK wird am 28.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 3,60 PLN. Das entspräche einem Zuwachs von 0,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 3,58 PLN erwirtschaftet wurden.

4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 22,30 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 59,6 Millionen PLN. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 72,9 Millionen PLN aus.

Für das Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 24,34 PLN im Vergleich zu 4,33 PLN im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 397,3 Millionen PLN, gegenüber 319,9 Millionen PLN ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

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