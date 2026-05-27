Mo-BRUK Aktie
WKN DE: A1C3YC / ISIN: PLMOBRK00013
|
27.05.2026 07:01:06
Ausblick: Mo-BRUK öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Mo-BRUK wird am 28.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 3,60 PLN. Das entspräche einem Zuwachs von 0,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 3,58 PLN erwirtschaftet wurden.
4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 22,30 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 59,6 Millionen PLN. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 72,9 Millionen PLN aus.
Für das Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 24,34 PLN im Vergleich zu 4,33 PLN im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 397,3 Millionen PLN, gegenüber 319,9 Millionen PLN ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Mo-BRUK S.A.
|
07:01
|Ausblick: Mo-BRUK öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
13.05.26
|Erste Schätzungen: Mo-BRUK legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Analysen zu Mo-BRUK S.A.
Aktien in diesem Artikel
|Mo-BRUK S.A.
|85,40
|-1,50%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX schlussendlich stabil -- Asiatische Börsen schließen mehrheitlich tiefer - Kospi setzt Rekordjagd fort
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt traten am Mittwoch auf der Stelle. Für den Dow geht es aufwärts auf ein Rekordhoch. Die Börsen in Fernost zeigten sich zur Wochenmitte größtenteils mit Verlusten.