Ausblick: Mobile Infrastructure informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Mobile Infrastructure wird am 12.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,100 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Mobile Infrastructure ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,100 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 4,25 Prozent auf 7,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Mobile Infrastructure noch 8,2 Millionen USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,340 USD im Vergleich zu -0,550 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 34,7 Millionen USD, gegenüber 35,1 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at