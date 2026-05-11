Mobile Infrastructure Aktie
WKN DE: A3EB4G / ISIN: US60739N1019
|
11.05.2026 07:01:06
Ausblick: Mobile Infrastructure informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Mobile Infrastructure wird am 12.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,100 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Mobile Infrastructure ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,100 USD in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 4,25 Prozent auf 7,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Mobile Infrastructure noch 8,2 Millionen USD umgesetzt.
Für das Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,340 USD im Vergleich zu -0,550 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 34,7 Millionen USD, gegenüber 35,1 Millionen USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Mobile Infrastructure Corp Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: Mobile Infrastructure informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
27.04.26
|Erste Schätzungen: Mobile Infrastructure präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
01.03.26
|Ausblick: Mobile Infrastructure stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
15.02.26
|Erste Schätzungen: Mobile Infrastructure stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu Mobile Infrastructure Corp Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Mobile Infrastructure Corp Registered Shs
|2,19
|20,99%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich in Grün -- DAX schließt stabil -- US-Börsen knapp im Plus -- Asiens Börsen schlussendlich uneins
Der heimische Leitindex zeigte sich am Montag mit klaren Gewinnen, wohingegen sich der deutsche Leitindex wenig verändert präsentierte. Die Wall Street kann sich nicht für eine Richtung entscheiden. Die Börsen in Fernost bewegten sich zum Wochenstart in unterschiedliche Richtungen.