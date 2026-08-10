Ausblick: Mobile Infrastructure präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Mobile Infrastructure lässt sich am 11.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Mobile Infrastructure die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,087 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,110 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Mobile Infrastructure mit einem Umsatz von insgesamt 8,4 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 6,79 Prozent verringert.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 3 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,420 USD, gegenüber -0,550 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt 33,7 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 35,1 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at