Ausblick: Mobile Infrastructure stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Mobile Infrastructure veröffentlicht am 02.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Verlust von -0,110 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,030 USD je Aktie erzielt worden.

3 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 8,6 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 5,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 9,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,473 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren -0,240 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 3 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 34,9 Millionen USD, gegenüber 37,0 Millionen USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at