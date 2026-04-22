Mobileye Aktie

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WKN DE: A3DW3V / ISIN: US60741F1049

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22.04.2026 07:01:06

Ausblick: Mobileye stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Mobileye wird sich am 23.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

24 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,087 USD aus. Im letzten Jahr hatte Mobileye einen Verlust von -0,130 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 21 Analysten ein Plus von 18,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 519,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 438,0 Millionen USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr erwarten 27 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,265 USD im Vergleich zu -0,480 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 28 Analysten durchschnittlich bei 1,95 Milliarden USD, gegenüber 1,89 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

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