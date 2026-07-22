Ausblick: Mobileye zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Mobileye wird am 23.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

23 Analysten schätzen, dass Mobileye für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,057 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,080 USD je Aktie erwirtschaftet.

21 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 5,04 Prozent auf 480,5 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 506,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 25 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,280 USD, gegenüber -0,480 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 25 Analysten im Durchschnitt 1,98 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,89 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at