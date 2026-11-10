MODEC Aktie
WKN: 812882 / ISIN: JP3888250002
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10.11.2026 07:01:06
Ausblick: MODEC legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
MODEC wird am 10.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 193,85 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 216,72 JPY je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Minus von 6,93 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 175,27 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 188,32 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 899,53 JPY im Vergleich zu 789,89 JPY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 740,96 Milliarden JPY, gegenüber 685,35 Milliarden JPY im vorigen Jahr.
Redaktion Finanzen.net
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