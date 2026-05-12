Ausblick: MODEC stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

MODEC wird am 13.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst schätzt, dass MODEC für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 193,89 JPY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 123,45 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 169,26 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Plus von 27,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 133,06 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 878,35 JPY aus, während im Vorjahreszeitraum 789,89 JPY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 661,49 Milliarden JPY in den Büchern stehen werden, gegenüber 685,35 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at