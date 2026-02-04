Ausblick: Modern Times Group MTG Registered A gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Modern Times Group MTG Registered A wird am 05.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 3,79 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Modern Times Group MTG Registered A ein EPS von -2,040 SEK je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten ein Plus von 83,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 3,11 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,69 Milliarden SEK umgesetzt.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 6 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 12,99 SEK, gegenüber -1,740 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 11,57 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 6,02 Milliarden SEK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at