Modern Times Group MTG AB Registered a Aktie
WKN DE: A3DNJE / ISIN: SE0018012486
12.11.2025 07:01:06
Ausblick: Modern Times Group MTG Registered A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Modern Times Group MTG Registered A wird am 13.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Die Prognosen von 5 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 3,54 SEK je Aktie gegenüber 1,45 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.
Die Schätzungen von 6 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 2,97 Milliarden SEK – ein Plus von 106,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Modern Times Group MTG Registered A 1,44 Milliarden SEK erwirtschaften konnte.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 6 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 13,71 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -1,740 SEK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt von insgesamt 11,58 Milliarden SEK aus im Gegensatz zu 6,02 Milliarden SEK Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
