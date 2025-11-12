Ausblick: Modern Times Group MTG Registered A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Modern Times Group MTG Registered A wird am 13.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognosen von 5 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 3,54 SEK je Aktie gegenüber 1,45 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 6 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 2,97 Milliarden SEK – ein Plus von 106,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Modern Times Group MTG Registered A 1,44 Milliarden SEK erwirtschaften konnte.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 6 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 13,71 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -1,740 SEK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt von insgesamt 11,58 Milliarden SEK aus im Gegensatz zu 6,02 Milliarden SEK Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at