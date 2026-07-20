Ausblick: Modern Times Group MTG Registered A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Modern Times Group MTG Registered A wird am 21.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,57 SEK. Im Vorjahresquartal waren -0,520 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 2,99 Milliarden SEK – das wäre ein Zuwachs von 2,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,91 Milliarden SEK umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 14,30 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,530 SEK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 12,37 Milliarden SEK, gegenüber 11,58 Milliarden SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at