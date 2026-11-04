Modern Times Group MTG AB Registered a Aktie

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WKN DE: A3DNJE / ISIN: SE0018012486

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04.11.2026 07:01:06

Ausblick: Modern Times Group MTG Registered A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Modern Times Group MTG Registered A präsentiert in der am 05.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass Modern Times Group MTG Registered A im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,12 SEK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,330 SEK je Aktie gewesen.

7 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 2,99 Milliarden SEK – das würde einem Zuwachs von 0,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 2,99 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 15,29 SEK, gegenüber -0,530 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 12,48 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 11,58 Milliarden SEK erwirtschaftet wurden.

Redaktion Finanzen.net

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