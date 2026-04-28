Ausblick: Modern Times Group MTG Registered A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Modern Times Group MTG Registered A lädt am 29.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 3,51 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Modern Times Group MTG Registered A ein EPS von 0,530 SEK je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 7 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 13,27 Prozent auf 2,90 Milliarden SEK. Im Vorjahresviertel hatte Modern Times Group MTG Registered A noch 2,56 Milliarden SEK umgesetzt.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 13,70 SEK, gegenüber -0,530 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 7 Analysten auf durchschnittlich 11,95 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 11,58 Milliarden SEK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at