Modern Times Group MTG AB Registered a Aktie
WKN DE: A3DNJE / ISIN: SE0018012486
|
28.04.2026 07:01:06
Ausblick: Modern Times Group MTG Registered A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Modern Times Group MTG Registered A lädt am 29.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 3,51 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Modern Times Group MTG Registered A ein EPS von 0,530 SEK je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 7 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 13,27 Prozent auf 2,90 Milliarden SEK. Im Vorjahresviertel hatte Modern Times Group MTG Registered A noch 2,56 Milliarden SEK umgesetzt.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 13,70 SEK, gegenüber -0,530 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 7 Analysten auf durchschnittlich 11,95 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 11,58 Milliarden SEK generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Modern Times Group MTG AB Registered Shs -A-
|
07:01
|Ausblick: Modern Times Group MTG Registered A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
14.04.26
|Erste Schätzungen: Modern Times Group MTG Registered A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
04.02.26
|Ausblick: Modern Times Group MTG Registered A gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
22.01.26
|Erste Schätzungen: Modern Times Group MTG Registered A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
12.11.25
|Ausblick: Modern Times Group MTG Registered A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
29.10.25
|Erste Schätzungen: Modern Times Group MTG Registered A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Modern Times Group MTG AB Registered Shs -A-
Aktien in diesem Artikel
|Modern Times Group MTG AB Registered Shs -A-
|113,00
|-3,42%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt fester -- DAX geht leichter aus dem Handel -- US-Börsen schließen schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich mit Verlusten
Der heimische Markt konnte am Dienstag moderat zulegen. Der deutsche Leitindex bewegte sich etwas nach unten. An den US-Börsen waren Verluste zu sehen. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag abwärts.